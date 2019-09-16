القبض على لصين يسرقان معدات كهربائية في السوق العربي

تمكنت الشرطة من القبض على متهمين تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الكهربائية المسروقة من السوق العربي وقد تم تحويلهما على الفور الى قسم الشرطة التي تحرك مع المتهمين تحت المادة “174” من القانون الجنائي قبل تحويلهما الى المحكمة للفصل في القضية.
وبحسب ما ورد الى الضابط فان معلومة وصلت اليهم بان هناك لصين سرقا عدداً من الاجهزة الكهربائية تقدر قيمتها بحوالي “100000” جنيه من احد المحال بالسوق العربي. عليه وبحسب صحيفة اليوم التالي تحرك تيم الى موقع الحادثة وتم القبض على المتهمين بواسطة شهود عيان في السوق, وتحويلهما الى قسم الشرطة للتحقيق معهما حول الحادث واقر المتهم الاول بالسرقة بينما انكر المتهم الثاني ذلك وقال انه لا يعلم شيئا عن المعروضات وانه استلمها من المتهم الاول فقط وليس اكثر, وبعد سماع اقوالهما تما احالة البلاغ الى المحكمة للنظر فيه والفصل في القضية.
الخرطوم: (كوش نيوز)