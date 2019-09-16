الادارة العامة للمرور تنظم دورة فنيات قيادة الدراجات البخاري

نظمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب الصف والجنود وشرطة مرور ولاية الخرطوم, دورة قيادة فنيات الدراجات البخارية رقم “25” التى قوامها “11” ضابط, إضافة الى “33” فرد من منسوبى شرطة المرور يمثلون إدارات المرور بالمركز والولايات بحضور اللواء شرطة صديق العبيد عبدالله مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم وممثل هيئة التدريب.
وأوضح اللواء شرطة طارق عطا مدير الإدارة العامة للمرور فى تصريح صحفي بحسب صحيفة اليوم التالي, أن الدورة تأتي فى إطار الخطط الموضوعة لتأهيل ورفع قدرات منسوبى المرور فى مجال فنيات القيادة للدراجات البخارية للاستفادة منهم فى فك الاختناقات المرورية وعمليات الضبط المروري, بجانب أعمال التشريفة والتدخل السريع, مؤكداً الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لكل البرامج التى تزيد من مهارات مستخدمي تلك الدراجات, كاشفاً عن مواصلة خطة تطوير وترقية العمل المروري عبر الدورات المتقدمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
الخرطوم: (كوش نيوز)