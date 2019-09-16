(التربية) تؤكد التزامها بالقيد الزمني المحدد لامتحان الشهادة الثانوية

رهنت إدارة امتحانات السودان إجراء الامتحانات في موعدها بإكمال جميع الولايات للمقررات الدراسية حتى لا يتضرر أي طالب ،فيما أكدت التزامها بالقيد الزمني المحدد للامتحان ابتداءاً من تسجيل الطلاب مروراً بتجهيز أرقام جلوسهم ووضع الامتحان والكنترول والتصحيح حتى إعلان النتيجة.
واطمأن وزير التربية والتعليم بروفسور محمد الأمين التوم، خلال زيارته وتفقده اليوم (الإثنين)، سير العمل بالإدارة العامة للامتحانات والتقويم على عملية الربط الشبكي للامتحانات بالسجل المدني ووجود كاميرات المراقبة في كل مراحل الامتحانات .
وأشاد الوزير بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الإدارة في جميع مراحل الامتحانات رغم التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أنه ابتدر تفقده لإدارات الوزارة المختلفة بهذه الإدارة نسبة لأهميتها ولأنها تمثل الحصيلة النهائية لجهد وغرس الطلاب.
الصيحة