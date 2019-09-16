وزيرة الخارجية تستعرض أولويات وأهداف السياسة الخارجية

عقدت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية لقاءً عاماً بالعاملين بوزارة الخارجية صباح يوم الاثنين، شرحت خلاله أولويات وأهداف السياسة الخارجية في الفترة المقبلة.
وأعلنت الوزيرة أن الدبلوماسية السودانية ستولي مزيداً من الاهتمام بالعلاقات مع دول الجوار، وستنتهج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد.
وأضافت أن وزارة الخارجية ستركز جهودها خلال المرحلة المقبلة على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وإعفاء الديون الخارجية.
كما شددت على أهمية التدريب وبناء القدرات لمنسوبي الوزارة والعمل على مراجعة القوانين واللوائح التي تنظم العمل الدبلوماسي وتعزيز مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي.
في ختام اللقاء أشادت بأداء العاملين خلال الفترة الماضية التي أعقبت التغيير.
الخرطوم 16-9-2019م (سونا)