تحرير عشرات الرهائن الأجانب من قبضة عصابة اتجار بالبشر بالخرطوم

حررت قوة من القسم الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لجهاز المخابرات العامة في عملية أمنية نوعية العشرات من الرهائن تتبع جنسيتهم لدول إفريقية مجاورة، محتجزين بأحد المنازل بمنطقة الجريف غرب بالخرطوم.
وأفاد قائد العملية في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أنه توفرت معلومات بوجود شخص قام باستئجار شقة بمنطقة الجريف غرب ويحتجز بداخلها الضحايا، مشيراً إلى أن المتهم لديه مجموعة من الأختام المزورة يستخدمها في عمل جوازات مضروبة، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته مجموعة من الأختام المزورة، وعملات نقدية أجنبية، ومخدرات، مضيفاً أن المتهم أبلغ وأرشد إلى مجموعة أخرى من المتهمين المشتركين معه في جريمة تهريب الضحايا، وزاد أن الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها تعتبر من أخطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وكشف قائد العملية عن وجود تنسيق محكم مع القوات النظامية والعدلية الأخرى لمحاربة الظاهرة.
من جانبه اعترف المتهم الأول الذي قام باستئجار الشقة بجريمته، مبيناً أنه قام بتجهيز عدد من الجوازات المضروبة بغرض سفر الضحايا إلى دول عربية، مضيفاً أنه مقابل كل رهينة يأخذ ثلاثة آلاف جنيه سوداني.
صحيفة السوداني