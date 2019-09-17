مدير سودانير: اكتمال (85)% من صيانة طائرة إيربص (320) بأوكرانيا

أكد مدير شركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو اكتمال (85)% من أعمال صيانة طائرة الإيربص رقم (320) المملوكة للشركة وذلك بمركز الصيانة بمدينة كاركيف بدولة أوكرانيا بتكلفة كلية تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف دولار.
واكد أن الطائرة الآن في مركز الصيانة في انتظار وصول قطع الغيار، وفق ما ورد من مهندسين مختصين رافقا الطائرة للمتابعة وإعداد التقاريراللازمة يوميا عن سير أعمال الصيانة.
وأوضح تيمو في بيان صحفي أمس أن الفترة المقررة لاكتمال أعمال الصيانة حسب مرجع برنامج الصيانة الصادر من الشركة المصنعة حددت بـ(36) يوما إضافة إلى الفترة التي تستغرق في التخليص الجمركي وهي 5 أيام وأن تكاليف الصيانة تم تقديرها من قبل مهندسين متخصصين وبموافقة وزارات المالية والنقل ومجلس إدارة الشركة وأن الإجراءات اللوجستية تمت عن طريق وزارة الخارجية وبالتنسيق مع سفارة أوكرانيا بالقاهرة.
ووصف أعمال الصيانة الكبرى للطائرة بالحتمية حسب متطلبات الشركة المصنعة للطائرة واعتماد سلطة الطيران المدني، وتعد أكبر صيانة للطائرة على مدى عمرها التشغيلي وأن اختيار مركز الصيانة تم من ضمن عدد من العروض المقدمة، واعتمد المركز بعد إجراء التدقيق الفني من قبل مفتشي سلطة الطيران المدني.
وأكد البيان حرص الشركة على الحفاظ على ممتلكات الدولة والمواطن السوداني وتجدد حرصها على تمليك المعلومة الصحيحة، وتناشد الجميع مراعاة تقصي الحقائق من مصادرها الأصلية.
صحيفة السوداني