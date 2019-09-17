البرهان يلتقي الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.. لرفع اسم السودان من لائحة الارهاب

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط، بحث خلاله التطورات في السودان بعد ثورة ديسمبر الى جانب دور الجامعة العربية في دعم السودان في هذه المرحلة .
وأكد الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط في تصريحات صحفية دعم الجامعة ووقوفها الى جانب القيادة والشعب السوداني وترجمتها في مجموعة أولويات يمكن تنفيذها مع الحكومة السودانية خاصة فيما يتعلق بالمساعدة في مسألة الديون وقائمة العقوبات الاقتصادية التي تعرض لها السودان وقضية رفع اسم السودان من لائحة الارهاب.
الخرطوم 17-9-2019م (سونا)