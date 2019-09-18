الحرية والتغيير تواصل البحث عن مرشحين لوزارة الثروة الحيوانية

استبعد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مرشحي وزارة الثروة الحيوانية، بوقتٍ تم اعتماد “5” مرشحين لوزارة البنية التحتية والنقل.
وقال مصدر باللجنة في تصريح لـ (باج نيوز) : لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح لوزارة الثروة الحيوانية وتم استبعاد “11”مرشحاً بما فيهم المرشح السابق معتصم جلب، مشيرًا إلى أن استبعاد المرشحين لجهة عدم استيفائهم المعايير الوطنية والمهنية والكفاءة.
وأضاف: تم فتح الترشيح مجدداً للوزارة لمدة 72 ساعة.
وطبقًا لمصادر (باج نيوز) فإن مرشحي البنية التحتية الخمسة المعتمدين هم: يحي قاسم ضرار، أبو بكر حسن أبو بكر، محمود محمد آدم، هاشم طاهر شيخ طه، وحامد عثمان.
يذكر أن إجتماعاً انعقد مساء أمس للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لاعتماد مرشحي الوزارتين ومناقشة هيكلة قوى الحرية والتغيير.
وأضاف مصدر (باج نيوز) إن الإجتماعات ستتواصل يومي الخميس والجمعة لإجازة الهيكل وحسم أمر المرشحين.
باج نيوز