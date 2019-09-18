تأكيداً لما انفرد به “باج نيوز”: المهدي يستقيل من منصبه في “نداء السودان” وينادي بمؤتمرٍ عاجل

تأكيداً لما انفرد به “باج نيوز”، تحصل الموقع على نص استقالة رئيس حزب الأمة القومي الصادي المهدي، من رئاسة نداء السودان.
وعزا المهدي في نص الاستقالة الذي وصل “باج نيوز” لضرورات تتصل بهيكلة التحالف، داعياً إلى عقد اجتماع سريع لبحث الملف.
وكان “باج نيوز” قد علم من مصدر موثوق، بأن المهدي تقدم باستقالته من رئاسة تحالف نداء السودان.
وقد حرصت على مراعاة الأمور عبر مرحلة ولاية المجلس العسكري بصورة تحافظ على أهداف الثورة وتتجنب المزالق حتى بلغت المرحلة الانتقالية الراهنة.
ورحب زعيم الأنصار، بالتوافقات المبرمة بين الحكومة والحركات المسلحة، ولكنه حذر من الانتقائية والتدخلات الخارجية، مطالباً بتحصين السلام بمؤتمر سلام عادل وشامل، ترعاه مفوضية السلام.
باج نيوز