رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد زيارة لجمهورية مصر

عاد د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مساء الأربعاء الي البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوما واحدا أجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكدت علي دعم مصر الكامل لامن واستقرار السودان حتي يتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها بنجاح .
وعقد رئيس الوزراء جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره المصري د. مصطفي مدبولي تناولت تعزيز افاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات مع التاكيد علي استمرار التنسيق والتعاون بهدف بهدف دفع افاق التعاون المشترك لصالح البلدين.
وقالت الاستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية ان الزيارة كانت مثمرة وبناءة وتمخضت عن نتائج إيجابية ستدفع بالعلاقات الأزلية بين البلدين وستسهم في تعزيز افاق التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة مؤكدة حرص السودان علي تنمية وتطوير علاقاته مع الشقيقة مصر لخدمة مصالح البلدين والعمل علي تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة المتمثلة في مشروعات الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، تحقيقا للرخاء والتقدم لشعبي البلدين.
الخرطوم 18-9-2019(سونا)