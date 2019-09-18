نهرالنيل تضبط عددا من الحيوانات البرية النادرة المهربة

تمكنت قوة مشتركة من شرطة ولاية نهر النيل بمدخل تفتيش مدينة الدامر من ضبط أعداد مقدرة من الحيوانات النادرة في طريقها للتهريب خارج البلاد.
ووقف والي الولاية المكلف اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين واللواء شرطة حقوقي خالد حسان مدير عام شرطة الولاية وقيادات شرطة الحياة البرية على حجم المضبوطات بحديقة الحيوان بعطبرة ، حيث أشاد الوالي بالقوة التي تمكنت من ضبط هذه الحيوانات النادرة، وأضاف بأن تحقيق هذا الإنجاز يؤكد مدى جاهزية الأجهزة الأمنية بالولاية والتنسيق المحكم والدقيق، مشيرا الى أن الفترة السابقة شهدت جولات ناجحة في محاربة ومكافحة العديد من المظاهر السالبة والتي على رأسها التهريب .
ووجه الوالي بالاستفادة من هذه الحيوانات المضبوطة في دعم إمكانات حديقة الحيوان بعطبرة وتعهد بالمساهمة في تأهيل الحديقة لتعود لسيرتها الأولى.
اللواء شرطة حقوقي خالد حسان مدير عام الشرطة بالولاية حيا القوة الأمنية المشتركة التي تمكنت من ضبط هذه الحيوانات النادرة، مؤكدا بأن الولاية تعتبر من الولايات المتميزة في الأمن والاستقرار والهدوء بفضل التنسيق المحكم بين كافة المكونات الأمنية بالولاية.
وعبرت المقدم شرطة علوية يوسف مدير إدارة الحياة البرية بالولاية عن تقديرها التام لتحقيق هذا الإنجاز والذي وصفته بالأكبر من حيث أعداد الحيوانات المضبوطة واعتبارها من الحيوانات النادرة ممثلة في مجموعة من الغزلان والقرود والسلاحف والأصلة وتقدمت بالشكر للوالي لدعمه الحياة البرية ودعمه الكبير للقوة المشتركة التي تمكنت من ضبط هذه الحيوانات.
عطبرة 18-9-2019(سونا)-