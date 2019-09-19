السفير البريطاني : لا زيارة مبرمجة لوزير الخارجية للخرطوم

قال السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق إنه لا توجد زيارة مبرمجة لوزير الخارجية البريطاني للخرطوم في الوقت الراهن.
وأكد عرفان لـ(الإنتباهة) أمس أن الزيارة قد تتم في المستقبل. وفي ذات السياق أوضح دبلوماسي رفيع لـ(الإنتباهة) أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية اعتذر عن زيارة للسودان تم الاتفاق عليها مسبقاً .
وقال الدبلوماسي إن الوزير البريطاني اعتذر عن الزيارة وقرر أن تتم في وقت لاحق لظروفهم الداخلية، وأشار الى أنها ستتم برمجتها عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .
الخرطوم: أميرة الجعلي
صحيفة الإنتباهة