أمر بالقبض على والي كسلا السابق آدم جماع

أصدرت نيابة دائرة الاختصاص بولاية كسلا، أمراً بالقبض على والى كسلا السابق، آدم جماع. وكان رئيس النيابة العامة لولاية كسلا، قد اصدر قراراً يقضي بالغاء قرار وكيل اعلى النيابة الاسبق للولاية، الذى كان قد امر بشطب اجراءات دعوى مقيدة ضد الوالى اتهمه فيها الشاكي بتبديد اراضي حكومية تفوق نحو (200) قطعة بمواقع مميزة تصل قيمتها المالية الى مليارات الجنيهات، وكان الشاكي قد اعاد استئناف قرار وكيل اعلى النيابة امام رئيس النيابة العامة والذى بموجبه الغى قرار وكيل اعلى وامر بالسير فى اجراءات القضية.
وفى السياق اصدرت النيابة دائرة الاختصاص امراً بالقبض على الوالى السابق وامرت النيابة العامة بإعادة الحجز على قطع الاراضي موضوع البلاغ، بعد ان كان وكيل اعلى النيابة السابق قد امر بفك حجزها يذكر أن القطع المذكورة تقع بمواقع مميزة بكسلا وكان الوالى قد قام بمنحها لاشخاص بعضهم من خارج الولاية، وان عدداً كبيراً من تلك القطع منحت مجاناً وتم اعفاؤها من الرسوم على الرغم من انها باهظة وتُقيّم بملايين الجنيهات، بينما بقية القطع قد منحت بعد اجراء تخفيضات كبيرة على قيمتها المالية وبيعها بغير سعرها الحقيقي.
وكان الشاكى قد طالب فى عريضته بضرورة تقييد اجراءات وبلاغات جنائية تتعلق بتجاوزات وتبديد اراضي فى مواجهة الوالى السابق، آدم جماع، لافتاً الى ان الوالى السابق قام بمنح قطع اراضي لعدة اشخاص دون مسوغ قانونى واشارت المصادر الى ان القضية الان يجرى التحرى فيها وسيتم القبض على المتهم وتقديمه للعدالة .
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة