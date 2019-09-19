لينا الشيخ تناصر التخلي عن الختان

ينظم مركز دراسات المرأة وبالشراكة مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الخميس الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ورشة الفنانين التشكيليين والمبدعين والسفراء, لتطوير رسائل ومواد مناصرة التخلي عن عادة تشويه الاعضاء التناسلية للأنثى في اطار جملة “خلوها في أحسن تقويم” بتشريف وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ, بحضور الاستاذة سعاد عبد العال الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة.
وتخاطب الورشة الاستاذة لينا الشيخ, والاستاذة نوال مصطفى مدير مركز دراسات المرأة, ومندوب صندوق الأمم المتحدة للسكان, والأستاذو سعاد عبد العال, والفنان التشكيلي عمار عبد الوهاب.
الخرطوم: (كوش نيوز)