السيسي: ندعم أمن السودان ونساند خيارات شعبه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لأمن واستقرار السودان، ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان، في وقت أنهى فيه رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك زيارة رسمية إلى مصر استغرقت يوماً واحداً وعاد إلى البلاد.
واستقبل السيسي بالقاهرة أمس حمدوك، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد حرص حكومته على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والإفريقي، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل.
وجدد عزمه على الدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة خاصة الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، لما تقدمه في خدمة لشعبي البلدين.
من جانبه أشاد حمدوك بالجهود المصرية لتعزيز العلاقات في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد وأعرب عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.
وقال راضي إن الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني اتفقا على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
في السياق، أجرى حمدوك مباحثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي. وأشار حمدوك إلى العديد من التحديات التي تواجه السودان وفي مقدمتها ضرورة إحلال السلام المُستدام، وتخفيف المعاناة عن الأهالي في السودان، إلى جانب التحدي الاقتصادي، مؤكداً أنه ينظر بإعجاب شديد إلى التجربة المصرية، ويتطلع لدور رائد من مصر، والاستفادة من تجربتها في علاج العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة، لا سيما التضخم، وسعر الصرف، وفتح مجالات الاستثمار.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء المصري بضرورة التوصل إلى منظومة ربط كهربائي تحقق الاستدامة بين البلدين، وتُراعي ظروف الجانب السوداني، مُقترِحاً أن يتم الحصول على قيمة الكهرباء المُصدَّرة للسودان في صورة سلع ومنتجات سودانية، كما وجه بإرسال وفد من رجال الأعمال المصريين إلى السودان، للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار الممكنة، والاستفادة منها بضخ استثماراتهم.
صحيفة السوداني