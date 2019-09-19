اتحاد المخابز: أزمة الخبز بالخرطوم بسبب نقص الغاز

عزا اتحاد المخابز أزمة الخبز بولاية الخرطوم هذه الأيام، إلى النقص في الغاز الذي يُستخدم في أعداد كبيرة من المخابز بالولاية، وطالب الاتحاد الجهات المسؤولة بضرورة توفير الغاز لحل أزمة مشكلة الخبز بالولاية.
وكشف الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، عن نقص في الغاز الذي يستخدم في المخابز، مما أدى لنقص في الخبز بولاية الخرطوم.
ودعا الباشا الجهات المختصة إلى ضرورة توفير الغاز في الوقت المناسب للمخابز، مضيفاً أن شركات نقل الغاز أحجمت عن نقله بالصورة المطلوبة.
وأكد أن عميات انسياب دقيق الخبز المدعوم من الدولة للمطاحن والمخابز عبر الوكلاء جيد، وذكر أن استهلاك ولاية الخرطوم من دقيق الخبز يبلغ يومياً 40 ألف جوال.
صحيفة السوداني