“الصحة” تكشف تفاصيل واقعة مستشفى دار العلاج بالخرطوم

شكلت وزارة الصحة ولاية الخرطوم لجنة تحقيق في واقعة مستشفى “دار العلاج”، وما راج حول وفاة شخص وإصابة آخرين بـ”فايروس غريب” مُعْدٍ يؤدي لتورم الجسم وفقدان الوعي.
وانتشر فيديو من داخل المستشفى بمواقع التواصل الاجتماعي يحذر المواطنين من ارتياد مستشفى دار العلاج بحجة أن بها كارثة صحية.
وقال مدير المؤسسات العلاجية د.محمد عباس فوراوي لـ “باج نيوز”، إن المتوفى حضر للمستشفى يعاني من جلطة دماغية، وأما تورم جسمه بسبب نقص في “بروتين الألبومين” في الدم نتيجة خروج السوائل خارج الأوعية الدموية.
وأضاف: “أما بخصوص وجود فيروس في المستشفى سبب هذه التورمات بحسب المتحدث في مقطع الفيديو فهذا كلام غير علمي”.
صحيفة السوداني