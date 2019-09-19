عودة الصفوف أمام الصرافات الآلية وسرعة نفاد التغذية بالخرطوم

رصدت جولة (المصادر) بعدد من الصرافات الآلية بالخرطوم – أمس – سرعة نفاد التغذية خلال فترات الظهيرة وتجدُّد انتظام المواطنين في صفوف طويلة في انتظار دورهم للسحب، خاصة في الصرافات بالسوق العربي والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وحسب إفادة عدد من المواطنين لـ( السوداني)، أن سحبهم اليومي يعتمد على التغذية اليومية المرتبطة بساعات محددة خلال ساعات اليوم.
وأضاف العميل بصرافة البنك الأهلي المصري أحمد حامد، أن البنك منتظم في التغذية اليومية وأن السحب يسير بصورة جيدة إلا أنه لا يتعدى الـ(2) ألف جنيه للبطاقة الواحدة.
وطالب المواطن البدوي آدم، صرافة البنك السوداني الفرنسي بالخرطوم – عبر (السوداني) – برفع سقف السحب اليومي لأكثر من (2) ألف جنيه.
وأضاف عدد من المواطنين أن تغذية الصرافات الآلية يعتمد على سياسة كل بنك، فهنالك بنوك تغذي الصرافات بواقع مرتين في اليوم في الصباح والمساء، كصرافة البنك العقاري التجاري.
ودعا عدد من المواطنين لضرورة رفع قيمة السحب اليومي للبطاقة الواحدة، لمقابلة الزيادة في حجم المصروفات اليومية ومجابهة ارتفاع الأسعار ومستلزمات العلاج واحتياجات المدارس والمعيشة.
وقال الموظف بالبنك العقاري التجاري محمد عبد الغفار لـ (السوداني) إن تغذية الصرافات هي مسألة منافسة بين البنوك، في خدمة عملائها.
الخرطوم: زهرة البانة حماد
صحيفة السوداني