والي النيل الأبيض يدشن بقلي حصاد تقاوي الذرة

اكد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض اهتمام حكومة الولاية بتشجيع الاستثمار الزراعي وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين .

جاء ذلك لدى تدشينه بمشروع قلي الزراعي الثلاثاء ضربة البداية لحصاد تقاوي محصول الذرة لشركة هارفست.

وأشاد الوالي بمستوى الإنتاج بمشروع قلي والتدخلات التي قامت بها شركة هارفست في تأهيل البنيات التحتية للمشروع ، ودعا الشركة للتوسع في المساحات الاستثمارية وزيادة الرقعة الزراعية وتنويع التركيبة المحصولية .

وأشار إلى أن محلية قلي تتميز بامكانيات كبيرة وميزات تفضيلية تجعلها جاذبة للإستثمار الزراعي ، ووعد بتذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج.

من جهتها أوضحت المهندس وصال الشيخ فرح الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية أن مشروع قلي الزراعي يتميز بشراكة استراتيجية مع شركة هارفست.

وقالت إن المساحة المزروعة بالمشروع للموسم الصيفي تبلغ 1500 فدان و300 فدان بتقاوي محصول الذرة وأشارت إلى انتاجية الفدان بلغت 2 طن بما يعادل 20 جوال.