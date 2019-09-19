غرفة النقل تكشف معلومات مُثيرة عن تجاوُزات نقابة الحافلات

كشف الأمين العام لغرفة النقل العام بولاية الخرطوم سهل أحمد البشير، عن استعانة الهيئة الفرعية لسائقي الحافلات بشقيقين أجنبيين بجنسيتين سُودانيتين في منصبي الأمين العام وأمين المال بمحلية جبل أولياء، وأَكّدَ تحصيل النقابة (1.3) مليون جنيه يومياً من (830) موقفاً بمُختلف محليات الولاية، دُون سندٍ تشريعي وبصورةٍ غير قانونية، وكشف عن خروج (75%) من مركبات المواصلات عن الخدمة بسبب زيادة تكلفة التشغيل وغلاء الإسبيرات.
وقال سهل لـ(الصيحة) أمس، إنّ عدد المركبات العاملة تناقص من (48) ألفاً إلى (11) ألف مركبة فقط، وأضاف بأنّ قانون النقل الولائي رقم 17 لسنة 2001م تعديل 2014م الفصل الخامس، يعطي حَق تَحصيل رسوم المواقف للغُرفة وليس النقابة، واتّهم إدارة النقل والبترول بعدم احترام قوانين الدولة وتحدِّيها والمتمثلة في قرارات لجنة التحصيل غير القانوني منذ 2013م حتى الآن وقرار نيابة الأموال العامة 2018م، وقال إنّ قِطَاع المُواصلات يُعَاني فَوضى بتجزئة الخُطُوط وخُرُوج عَدَدٍ لا يُستهان به من المركبات والمُستثمرين من سوق النقل، ووجود الآلاف بالقطاع وهم لا علاقة لهم به.
الصيحة