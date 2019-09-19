وزيرالحكم الاتحادي يوجه بتحقيق الأمن بغرب دارفور

وجه وزير وزارة الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود بتحقيق الأمن والاهتمام بمعاش الناس ورتق النسيج الاجتماعي.
وبحث الوزير لدى لقائه بمكتبه اليوم الوالي المكلف الموضوعات المتعلقة بالأمن والتنمية الخدمية واستقرار العام الدراسي بالولاية والآثار الناجمة عن السيول والأمطار الأخيرة والاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي القادم .
ودعا الوزير إلى ضرورة الاستعانة بالإدارة الأهلية والتنسيق معها في إرساء دعائم ثقافة السلام والتعايش السلمي وحل النزاعات بين الرعاة والمزارعين من أجل تحقيق الاستقرار وتسهيل عودة النازحين عبر المشاريع الخدمية التشجيعية.
وثمن الوزير الجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة الولاية في حصر وجمع العربات غير المقننة ووضع حلول ناجعة لها.
من جانبه، أكد والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي أن الولاية تأثرت كثيرا جراء السيول والفيضانات هذا العام، لافتا إلي تضرر كثير من الطرق الرئيسية وإتلاف ممتلكات المواطنين، موضحا أن حكومة الولاية وضعت حلولا سريعة لمعالجة تلك الآثار وأنها بصدد إنشاء وقيام مشاريع خدمية مستدامة وإقامة قرى نموذجية للعودة الطوعية للنازحين .
سونا