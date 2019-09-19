: “تظاهرة العدل” تضع “4” مطالب بمنضدة نصر الدين عبد البارئ

دفع آلاف المحتجين أمام وزارة العدل بالعاصمة السودانية، يوم الخميس، بمذكرة لوزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، تحتوي على أربعة مطالب تتصل بإحقاق العدالة.
وتشمل المطالب: “التعيين الفوري لرئيس القضاء والنائب العام، تكوين لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام، تقديم المسؤولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة، علاوة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السودانى المنهوبة”.
ولبى آلاف المحتجين دعوات اطلقتها لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير، لتسيير مليونية لمحاكمة رموز النظام البائد.
وردد المتظاهرون هتافات من شاكلة “الشعب يريد قصاص الشهيد” و”يا كوز ما في حصانة .. يالمشنقة يالزنزانة”.
وألقت السلطات القبض على البشير و 23 من رموز نظامه عقب سقوط نظامه في 11 أبريل المنصرم.
باج نيوز