وجدي ميرغني..,ننشد تكامل اقتصادي بين السودان واثيوبيا

وجدي ميرغني محجوب رئيس مجلس الاعمال السوداني الاثيوبي المشترك، نريد ان نبني فرص للتبادل الاقتصادي بين السودان واثيوبيا اكثر من اي تكاملات مع الكتل السكانية في المحيط الجغرافي.
ولفت خلال مخاطبته ندوة عن العلاقات التاريخية بين اثيوبيا والسودان اليوم بطيبة برس الى ان المنتدي يهدف الى تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان واثيوبيا ومعالجة التحديات الماثلة بمشاركة ممثلي المؤسسات الرسمية ووزارة المالية والتجارة ورجال الاعمال والقطاع الخاص بالبلدين .
وابان وجدي ان المنتدي ياتي ضمن فعاليات البرنامج المصاحب لمبادرة “شكراً اثيوبيا” لدورها ورعايتها فى انجاح المفاوضات التي ادت الى اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار بالبلاد.
مبينا ان الذي يجعل العلاقات تجاريه قويه قيام سوق مشتركه لدول القرن الافريقي رغم قرب المسافه والحدود المفتوحه، وقال ان ارتفاع الهضبه الاثيوبية ومناخها المختلف جعل منتجاتها غزيرة مبينا ان اختلاف المنتوج يمكنه خلق ارضية لتبادل للانتاج والسلع.
ولفت الي ان اقتصاديات السودان واثيوبيا قائمة علي الزراعة والرعي، وقال ان اثيوبيا احسنت ادارة مواردها مما خلق هذا التطور الكبير، واضاف انها تطورت لاهتمامها بالقطاع الانتاجي وزيادة الانتاجية من التصنيع والقيمة المضافة، وقال ان الخطوط الاثيوبية تشارك باكثر من 77% في الدخل القومي كما ان لديها خطوط بحرية متعددة مؤكدا ان السودان بهذا الملتقي ينشد تكامل اقتصادي كهدف اساسي .
جدير بالذكر ان “فعاليات منتدي الاعمال السوداني الاثيوبي” الذي ينظمه مجلس الاعمال السوداني الاثيوبي المشترك يقام خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر الجاري بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بمشاركة القطاعات الاقتصادية الرسمية والخاصة ورجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين .
السودانى