“غوتيريش”: السودان يشكل أملاً كبيراً بالنسبة لنا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن السودان يشكل أملاً كبيراً بالنسبة لنا، ودعا إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.
ونقل الناطق الرسمي باسم الخارجية، بابكر الصديق، عن غوتيرش قوله في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاقة الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسة، وإنه ينبغي أن يكون درساً لكل مكان في العالم.
وعبّر غوتريش عن أمله أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية، الذي يعاني منه، منوهاً إلى أنه حال عدم حدوث ذلك فالأمر يعتبر “مجازفة” بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الشروق