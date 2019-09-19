الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة. وعبر عن أمله أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه، وأضاف قائلا “إن لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وقال غوتيرش في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة انطلاقة الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة لنا”. وأضاف أن ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسة لذلك وينبغي أن يكون هذا درسا لكل مكان في العالم.
الخرطوم في 19-9-2019م (سونا)