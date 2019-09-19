مانيس يؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا أسرالشهداء

أكد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ممثل رئيس الوزراء اهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا أسر الشهداء التي تمثل أولويات الحكومة.
جاء ذلك لدى مخاطبته مساء الخميس بدار اتحاد المصارف الجمعية العمومية لمنظمة شهداء الثورة، وقال إن دماء الشهداء والجرحى هي التي حققت انتصار ثورة ديسمبر المجيدة وهي نبراس الحكومة الانتقالية لسودان جديد يعيش فيه أبناء السودان جميعاً في لُحمه وطنية رائعة لوضع أسس بناء دولة عصرية تقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة .
وأشار إلى أن الثورة صارت نموذجاً قدمه الشعب السوداني للإنسانية في القيم والمفاهيم والممارسات الحضارية المتطورة لتحقيق آفاق الحرية عبر السلمية.
كما خاطب الجمعية مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والذي ثمن تضحيات الشهداء، مشيراً إلى أهمية تحقيق آمال وطموحات الشهداء في العدالة الاجتماعية والحرية والتنمية، مبيناً أهمية منظمة الشهداء في تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم في 19-9-2019م (سونا)