وزيرة الخارجية تتلقى دعوة لزيارة الإمارات

تلقت أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، دعوة من رصيفها بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لزيارة دولة الإمارات العربية.
جاء ذلك لدى استقبالها بمكتبها الخميس سفير دولة الإمارات العربية بالخرطوم سعادة حمد محمد الجنيبي الذي قدم التهنئة للوزيرة بمناسبة تعيينها كوزير للخارجية.
وأعرب السفير الإماراتي عن حرص بلاده على استقرار السودان، والإسهام في جهود السودان وشركائه الدوليين الرامية لإزالة أسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، كما جدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.
من جانبها، امتدحت وزيرة الخارجية علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب .
الخرطوم 19-9-2019م (سونا)