والي ولاية النيل الأبيض يطلع حكومته على مخرجات زيارته للخرطوم

قدم اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض في الاجتماع الدوري لمجلس حكومة ولاية النيل الأبيض الذي ترأسه الجمعة بأمانة الحكومة بربك ، قدم تنويرا عن مخرجات زيارته للخرطوم والتي التقى فيها برئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والذي أطلعه علي أوضاع الولاية البيئية والصحية جراء السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من محليات الولاية بالإضافة للقائه بوزير المالية الاتحادي والذي بحث معه متطلبات الولاية الخاصة بالتعليم والصحة والزراعة .
وقال والي النيل الأبيض في تصريح لـ ( سونا ) أن وزير المالية الاتحادي وعد بتقديم الاحتياجات والمطلوبات العاجلة للولاية لمساعدة المتضررين من السيول والامطار في مجالات الزراعة والصحة والتعليم ، وأشار الوالي انه وجه المدراء العامين والتنفيذيين بتحديد احتياجات الولاية فيما يتعلق بمتطلبات العملية التعليمية والصحية والزراعية والمشروعات التي يتم تنفيذها بمحليات الولاية ، وأكد ان الحكومة الاتحادية وعدت بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات الولاية.
كوستي في 20 – 9 – 2019م ( سونا )