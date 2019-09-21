وفد من قيادات الجبهة الثورية يصل القاهرة بدعوة من السلطات المصرية

وصل وفد من قيادات الجبهة الثورية إلى مصر يوم “الجمعة” تلبية لدعوة من الجانب المصري، ومن المقرر أن يتم عقد إجتماعات موسعة للثورية بجانب ورشة خاصة بالسلام.
وقال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحى في تصريح لـ(باج نيوز) إن الإجتماعات ستنعقد غدًا في منتجع “العين السخنة” بحضور المجلس القيادى للجبهة الثورية، وأشار إلى أن اجتماع الجبهة الثورية يأتي بغرض ترتيب القضايا التنظيمية وإكمال الهيكل التنظيمي والتسكين في الجهاز التنفيذى.
وأضاف: الإجتماعات الآن للثورية فقط وستعقبها ورشة عن السلام فيما تبدأ إجتماعات نداء السودان في الـ ٢٨ _ ٢٩ من الشهر الجاري.
يذكر أن الزيارة تأتي بحسب تصريحات سابقة للهادي في سياق الحملة الدبلوماسية للثورية لتسويق عملية السلام في السودان لدول الجوار.
الخرطوم: باج نيوز