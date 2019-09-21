المدارس الخاصة تعتزم الدفع بمقترح لتأجيل امتحانات الشهادة

يعتزم اتحاد المدارس الخاصة الدفع برؤية لوزارة التربية والتعليم لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لمدة (4) أسابيع لتبدأ مطلع أبريل المقبل.
وقال الاتحاد إن العام الدراسي في أقصى حدوده ومع المنهج الحالي لا يتعدى (160) يوما وإن العام الدراسي الحقيقي يبلغ (211) يوما، ووصف المعالجات التي تمت بشأن استمرار العام الدراسي بأنها تمثل ضغطا كبيرا عى الطلاب والمعلمين وستلقي بظلالها على التحصيل، مشيرا إلى أن المنهج وضع قبل إجازة عطلة السبت، وطالب بإعفاء رياض الأطفال من الدراسة في عطلة السبت.
في السياق، أعلن اتحاد أصحاب المدارس الخاصة أنه بصدد تصعيد مشكلة إيقاف الدراسة لمدارس كامبردج في الساعات القادمة والدفع بها إلى والي الخرطوم.
وتوقع رئيس اتحاد وغرفة المدارس الخاصة د.بهاء الدين سيد أحمد في تصريحات صحفية محدودة، حل المشكلة مطلع الأسبوع المقبل، وقال إن القرار حرَمَ ألفَي طالب وطالبة بالمدارس المذكورة من الدراسة، ووصف القرار بالخاطئ وغير المدروس، مشيرا إلى أن الأمور ماتزال تسبح في فلك النظام السابق دون اتهام أي جهة، وتابع: “ليس من المنطق حرمان ألفَي طالب بسبب شكوى واردة من (75) شخصا من أولياء الأمور”.
صحيفة السوداني