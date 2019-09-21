حمدوك يتوجه للولايات المتحدة الأمريكية

توجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء السبت للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٤) التي تعقد بنيويورك.
هذا وسيلقي رئيس مجلس الوزراء خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م.
وسيعقد رئيس مجلس الوزراء عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.
كما سيعقد د. عبد الله حمدوك لقاءً مع الجالية السودانية بنيويورك للتنوير بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان فضلاً عن الوقوف على أوضاع الجالية.
وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية لعكس صورة السودان الجديد بعد الثورة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله، التي وصلت إلى نيويورك.
الخرطوم 21-9-2019م (سونا)