حمدوك: كلي تفاؤل بزيارة نيويورك

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك (كلي تفاؤل بهذه الزيارة الي نيويورك، سألقي خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74) يوم الجمعة المقبل وأجري عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات مع قادة الدول حول قضايا السلام في السودان وإعفاء الديون وإزالة إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي كما يسرني اللقاء مع الجالية السودانية بنيويورك).
وتوجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء السبت للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٤) التي تعقد بنيويورك.
هذا وسيلقي رئيس مجلس الوزراء خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م.
I am optimistic about my visit to New York where I will be speaking at the 74th UN General Assembly this Friday and meeting with heads of States and dignitaries to discuss peace, the removal of Sudan from the State Sponsors of Terrorism List, debt relief and economic cooperation. I am also particularly looking forward to meeting with the Sudanese diaspora in the US.