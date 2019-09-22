شاب ينحر آخر دخل مع شقيقه في مشاجرة

سدد شاب طعنات لشاب بسبب مشاجرة وذلك باحد الاحياء بمدينة الدويم بولاية النيل الابيض, وكشف مصدر بان المجني عليه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص ما واخبره بان شقيقه في مشكلة وعندما ذهب وجد شقيقه مع بعض الشباب في حالة سكر تام, وقام المتهم بسل سكينه وسدد للضحية طعنات في عنقه مما تسبب له في قطع القصبة الهوائية وقالت صحيفة المجهر بانه تم اسعافه الى الخرطوم لتلقي العلاج, ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة متأثراً بهذه الطعنة.
وتم القبض عليه وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.
الخرطوم: (كوش نيوز)