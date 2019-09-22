تورط شركة وموظفين حكوميين في عمليات تلاعب لتصدير ماشية

علم “باج نيوز” بتورط إحدى شركات تصدير الماشية في عمليات تلاعب بالمستندات لخرق قرارات حظر صادرة بحقها من البنك المركزي لتهربها من سداد حصائل الصادر.
وتقدر قيمة حصيلة الصادر الواحدة بمليون و900 ألف دولار، وحاولت الشركة تمرير شحنة من الماشية قوامها 19 ألف رأس لخارج البلاد عبر التلاعب في المستندات.
وكشفت مصادر موثوقة لــ(باج نيوز) أن بنك السودان أوقع الحظر بحق الشركة وأخريات إبان عيد الأضحى ومن ثم منحها مهلة لإعادة حصائل الصادر وهو ما عجزت عنه، ودفعها للتلاعب بمحاولة تصدير شحنة مواشي إلى ميناء جدة السعودي عبر شركة أخرى غير محظورة وبمعاونة بعض الموظفين الحكوميين.
وقالت المصادر إن الشركة هدفت من تلك العملية للتهرب من سداد حصائل الصادر, وأكدت ذات المصادر على استمرار الممارسات السالبة في قطاع الصادر، مشيرة إلى أن الشركة المعنية أسرعت في إكمال إجراءات الصادر بواسطة شركة أخرى بعد أن تبين للجمارك أنها في قوائم المركزي السوداء.
صحيفة السوداني