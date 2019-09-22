الشيوعي: الحوار الثنائي لن يسهم في معالجة قضايا البلاد

دعا سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، لفتح حوار شامل مع كافة الحركات المسلحة، وشدد على أن الحوار الثنائي والجزئي لن يسهم في معالجة قضايا البلاد ويقود إلى لغة الإقصاء ما يجر البلاد للمربع الأول.
وقال الخطيب حسب (إس إم سي) أمس، إن الاعتراف بوجود أزمة يمثل أولى خطوات تحقيق السلام واستدامة التنمية، وطالب بفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بمناطق النزاعات والحروب. ودعا حكومة حمدوك للتمسك ببرنامج الحرية والتغيير وتنفيذ أولويات الحكومة وعلى رأسها السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع جميع مكونات الحركات المسلحة التي تشمل عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور وقيادة الجبهة الثورية دون إقصاء لأحد من الحركات المسلحة.
وأكد الخطيب، أن معالجة قضايا اللاجئين والنازحين تُمثل انتصاراً للثورة السودانية باعتبارها من أولويات برنامج إعلان الحرية والتغيير.
الصيحة