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سياسية

2019/09/22

2019/09/22


الحكومة السودانية تخصص رقماً لتلقي شكاوى المواطنين



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أعلنت الحكومة السودانية، يوم الأحد، تخصيص الرقم 7991 لتقلي الشكاوي من المواطنين.

ولم يصحب التنويه الوارد في الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، توضيح عن طبيعة الشكاوي المنتظر تقديمها، ولكن من المأمول أن تكون الشكاوى مرتبطة بملفات تتصل بالفساد، وحصد شهادات تفيد في محاكمة رموز النظام السابق.

 

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية خانقة، وخروقات كثيرة في تعاملات السوق، ما سيجعل من البلاغات ضد السماسرة والشركات والموظفين الحكومييين، تأخذ نصيباً وافراً من حصة الاتصالات.

ونتيجة لتردي الخدمات، ستكون الشكاوى الخاصة بأداء المحليات حاضرة بقوة في مكالمات 7991

باج نيوز

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