السودان يثمن الدور الإماراتي في تقديم المساعدات

ثمن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور ابراهيم البدوي دور دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير ووقوفها مع الشعب السوداني في تقديم المساعدات .
وقال لدى إستقباله حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم “نتطلع في المرحلة القادمة إلى الانتقال من مرحلة المساعدات الى مرحلة التعاون الاستراتيجي في مجال التكامل الاقتصادي بين البلدين” .
وأكد د. البدوي الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال الحكومة والبطاقة الذكية لأنها تهتم بتنمية الإنسان والحكم الرشيد، مشيراً الى سعي الوزارة إلى زيادة الإيرادات في ميزانية العام المقبل (2020) حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدعم الاجتماعي وإطلاق برنامج تنموي طموح يتيح لكل الدول الصديقة والشقيقة التعاون الاستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة، داعياً دولة الإمارات الاستمرار في دعمها السلعي للسودان في مجال القمح والمشتقات البترولية.
من جانبه أكد حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم رغبة الإمارات في ولوج مجالات الاستثمار الصناعي بالسودان، وقال إن السودان يعتبر بلدا واعدا ويتمتع بموارد كبيرة تساعد في الوصول الى التكامل الاقتصاي بين البلدين .
السودانى