حمدوك يعقد أكثر من (40) لقاءً ثنائياً بنيويورك

تَوقّعَت مصادر دبلوماسية، أن يعقد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أكثر من (40) لقاءً ثنائياً خلال مُشاركته في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت المصادر حسب (أس. أم. سي) اليوم (الأحد)، أنّ الدبلوماسية السودانية قامت بترتيب لقاءات لرئيس الوزراء مع بعض قادة دول العالم ومُمثلين بالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين من دُولٍ أوروبية، وأضافت بأنّ اللقاءات ستركِّز بشكلٍ مُباشرٍ على المجريات التي تشهدها الساحة السودانية، بجانب مُناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون الخارجية ومسار استكمال السلام مع الحركات المُسلّحة، وقالت المصادر إنّ لقاءات حمدوك بنيويورك ستعود بالنفع والخير على الشعب السوداني وستظهر نتائجها في معاش الناس وتحقيق تطلُّعاته المَنشودة.
الصيحة