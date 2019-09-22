السودان: مظاهرات طلابية بنيالا لليوم التالي احتجاجا علي ندرة الخبز

لليوم الثاني على التوالي شهدت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مظاهرات لطلاب المدارس احتجاجا علي ندرة الخبز، وسير الطلاب مسيرات من عدد من المواقع توجهت نحو أمانة حكومة الولاية وتصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع مما أدي إلي اغماءات وسط الطلاب فاق عددها (20) طالب وطالبة بجانب بعض المواطنين بحسب المصادر الطبية بمستشفي نيالا التعليمى .
واكد والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود عودة الأوضاع لطبيعتها، وأشار الي عدم إصابة أى طالب بعيار ناري سوى طالبة واحدة جرحت بفارغ الغاز المسيل للدموع .
وقال الوالي إن أسباب شح الدقيق انتفت بوصول عشرة الف جوال دقيق اليوم وتم توزيع (2200)جوال للمخابز اليوم بدلا عن (1800) جوال التي كانت توزع يوميا لعدد (528) مخبز بنيالا.
وأشار الوالي الي وجود أشخاص وسط الطلاب قاموا برشق القوات النظامية بالحجارة بجانب إحداث تهشيم الواجهة الأمامية للنيابة والإدارة القانونية مما دفع الشرطة إلي التدخل لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
نيالا 22-9-2019(سونا)