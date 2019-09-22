عرمان: “اجتماعات مصر” تبحث تشكيل جيش موحد

اكد القيادي في الجبهة الثورية، ياسر عرمان، إن اجتماعات “العين السخنة” بجمهورية مصر التي تجمع المجلس القيادي للجبهة الثورية وممثلين عن جنوب السودان، يبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد يجمع كل التركيبات السودانية دون إقصاء أو تهميش.
وانطلقت في مصر الأحد، اجتماعات الجبهة الثورية للمشاورات حول ترتيبات عملية السلام في البلاد وتفاصيلها، بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا الأسبوع الماضي.
وأوضح عرمان في اتصال مع العربية” و”الحدث”، أن الاجتماع يبحث كيفية الوصول إلى مخرج استراتيجي لقوى الكفاح المسلح بجنوب السودان، لتصبح جزءاً من العملية السياسية في السودان, منوها بأن الاجتماعات تبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد.
في السياق، قال القيادي في حركة “العدل والمساواة” محمد شرف، إن الاجتماعات التي تعقد في مدينة العين السخنة السياحية شرقي القاهرة، قد تتوسع برعاية مصرية وتشمل أطرافاً إقليمية أخرى مهتمة ولها تأثير بالشأن السوداني ودول الجوار الإقليمي.
وكالات
شبكة الشروق