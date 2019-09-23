السفير الإيطالي : 70 مليون دولار لدعم السودان

كشف السفير الإيطالي بالخرطوم فابرويزو لوباسيو عن تخصيص روما مبلغ (70) مليون دولار خلال الـسنوات الثلاث القادمة لعدد من المشروعات في السودان. وأكد لوباسيو لـ (الإنتباهة) أمس, استمرار دعم إيطاليا للسودان اقتصادياً في إطار الاتحاد الأووربي والمنظمات الدولية, وأوضح في الوقت نفسه ضم بلاده خلال اليومين الماضيين مجموعة أصدقاء السودان لثقلها الإقليمي والدولي. وذكر لوباسيو أن إيطاليا ظلت تقوم بعمل مهم ومتواصل في الخط الأمامي، مؤكداً أنها ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني والإصلاح المالي لإنفاذ الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تضافر للجهود. وفي ما يخص الدعم السياسي أكد فابريزو دعم إيطاليا السودان خلال الفترة الانتقالية، وأضاف قائلاً: (ما استمعنا إليه من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعتبر مشجعاً)، ودعا الحكومة السودانية خاصة وزارة الخارجية للعمل بقوة لتغيير الصورة النمطية السالبة عن السودان في العالم، وتقديم قصص نجاح جديدة لعكس الوجه الحقيقي والمشرق للسودان في العالم، وأردف قائلاً: (إن هذا الأمر ندعمه ونشجعه، وسنتعاون مع الحكومة ووزارة الخارجية).
الخرطوم: أميرة الجعلي
صحيفة الإنتباهة