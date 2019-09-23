قوى الحرية: لن نناقش موضوع الشريعة الإسلامية في الوقت الراهن

قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنهم لم يأتوا بانتخابات حتى يحددوا كيف يُحكَم السودان، وإنما جاءوا لفترة انتقالية فقط. وأكد وجدي في تصريح لـ(السوداني) أن تصريح عضو المجلس السيادي عائشة موسى بشأن مطالبتها بإلغاء الشريعة الإسلامية، أخرج عن سياقه، وأن عائشة لم تطالب بإلغاء الشريعة الإسلامية في البلاد، مشدداً على أن الشريعة الإسلامية ليست من الموضوعات التي ستُناقَش في الوقت الراهن وإنما من موضوعات المؤتمر الدستوري، وتابع: “نحن ملتزمون في الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية لأنها هي التي تحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة وتبين الحقوق والحريات”.
الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني