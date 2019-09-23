الصحة تقر بعدم توفر الميزانيات من المالية للولايات المتأثرة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة، أنّ جُملة الإصابات بالكوليرا (158) حالة بولايتين، منها (115) إصابة بالنيل الأزرق و(43) بسنار تراكمياً منذ (28 أغسطس) وحتى السبت (21 سبتمبر الحالي)، فيما زادت الوفيات حالة واحدة بسنار ليصبح مجموعها (8) وفيات، (6) منها بالنيل الأزرق و(2) بسنار.
وقال مدير إدارة الطوارئ ومُكافحة الأوبئة بالوزارة د. بابكر المقبول في تصريحاتٍ أمس، إنّ الوزارة تُتَابع الأوضاع الصحية، خَاصّةً عقب ظهور الكوليرا بالنيل الأزرق وسنار، وأضاف بأنّ الجُهُود تَهدف للسيطرة على المَرض والقضاء عليه في حَيِّزه الجُغرافي الحالي ومنع انتشاره، وأقرّ بعدم توفُّر الميزانيات المطلوبة من وزارة المالية الاتحادية للولايات المُتأثِّرة، مِمّا يستوجب توفيره منعاً لانتشار الوباء، وتابع بأنّ الوزارة تُراقب كذلك وضع الملاريا ومُتابعة جُهُود صندوق الإمدادات الطبية لتوزيع الأدوية، وأقرّ بزيادة الإصابات بالملاريا في شمال دارفور.
مِن جَانبه، قال مدير قسم التّرصُّد بإدارة الطوارئ عبد الله الحلاوي, إنّ أعلى مُعدّلات الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق بمحلية الروصيرص (79) إصابة، تليها الدمازين بـ(20) إصابة، وتتوزّع باقي الإصابات على المناطق الأخرى، فيما تُعتبر أبو حجار بولاية سنار الأعلى في المُعدّلات بـ(31) إصابة ثم سنجة، وأوضح أن (61%) من الإصابات بين النساء و(39%) وسط الرجال .
الصيحة