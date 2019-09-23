قرار من النائب العام المُكلف بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المفقودين

أصدر النائب العام المكلف عبد الله احمد عبد الله اليوم “الإثنين”، قراراً بالرقم (28)، بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق حول إختفاء أشخاص أمام مقر القيادة العامة للجيش أثناء قيام الإعتصام أو بعد فضه.
وأوضح القرار تحصل “باج نيوز” على نسخة منه اأن اختصاصات اللجنة تشمل التحري والتحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة بإختفاء الأشخاص المفقودين من ساحة الإعتصام اثناء قيامه أو بعد فضه .
وسمى القرار رئيس نيابة عامة “محمود مهدي احمد سعد”، وعضوية إثنين من وكلاء أعلى النيابة هم “مجدي حسن عبد الحليم، وعلي خليفة حسن صالح”، بجانب ممثلين لنقابة المحامين والشرطة وإدارة حقوق الانسان بوزارة العدل وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأمهل القرار اللجنة شهرين لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، فضلاً عن رفع تقارير دورية حول سير عملها.
يذكر أن تشكيل اللجنة يأتي بناءاً على طلب تقدم به عدد من المحامين للنائب العام.
باج نيوز