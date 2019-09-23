حمدوك يلتقي أمير قطر في نيويورك اليوم

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سياسية
2019/09/23
2019/09/23
التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمر إقامته في نيويورك اليوم (الإثنين)، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الصيحة
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