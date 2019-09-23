الدعم السريع يسير قافلةمساعدات إنسانية الي ديسة

سيرت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور – الجنينة اليوم (الاثنين) ، قافلة مساعدات إنسانية الى منطقة (ديسة) غرب الجنينة حاضرة الولاية ، واكدت ان الاولوية في مد يد العون لمعسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية والرحل.
وقال قائد ثاني الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم موسي حامد أمبيلوا إن القافلة ضمت عدداً من التخصصات ذات الأهمية القصوي (طبيب عمومي ، باطنية ، اطفال ، معمل متكامل ، نساء وتوليد ) ، بجانب العلاج المجاني ومساعدات عينية للعجزة والمسنين ، مشيراً الي استهداف المناطق الاكثر حوجة وتقديم الخدمات والمساعدات لها بتوجيه عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو .
وتبرع قائد ثاني الدعم السريع بإنارة مسجد المنطقة وتقديم مواد تموينية للشرائح الضعيفة ، مجدداً التزام قواته بإعطاء مناطق العودة الطوعية ومعسكرات النازحين والرحل والمناطق النائية الاهمية القصوي والاولوية في مد يد العون
. من جانبه حيا ممثل أهالي منطقة (ديسة) موسي عبدالرحيم بلة مجهودات قوات الدعم السريع في الوقوف مع المحتاجين ، مشيراً الي أن منطقة ديسة رغم عراقتها الا انها تفتقد كل مقومات الحياة من مياه نقية ، صحة وتعليم وقال ” إن منطقة ديسة تأسست منذ العام 1914م ولكنها لم تحظي بالخدمات وأن سكانها في تزايد مستمر وأن جملة السكان (14750) نسمة ”
ونبه بلة الي أن ديسة ليست المنطقة الاولي التي تصلها مساعدات الدعم السريع بالولاية ، مشيراً الى ان قوافل الدعم السريع شملت مناطق (منزولة – سواني – بان جديد – اب شجرة – تنجيكة – سرف جداد ) ، مؤكدا وقوف اهالي ديسة مع قوات الدعم السريع ومناشدا القوات بمزيد من الخدمات.
المصدر:سونا