تكليف عزالدين البشير مديرا للشركة الوطنية للحفر

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سياسية
2019/09/24
2019/09/24
أصدر وزير الري والموارد المائية البروفسير ياسر عباس قرارا بتكليف المهندس عز الدين البشير مدير المؤسسة الفرعية للحفريات بتصريف أعباء ومهام المدير العام للشركة الوطنية للحفر المحدودة.
الخرطوم 23-9-2019م( سونا)
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