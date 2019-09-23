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سياسية

2019/09/24

2019/09/24


تكليف عزالدين البشير مديرا للشركة الوطنية للحفر



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أصدر وزير الري والموارد المائية البروفسير ياسر عباس قرارا بتكليف المهندس عز الدين البشير مدير المؤسسة الفرعية للحفريات بتصريف أعباء ومهام المدير العام للشركة الوطنية للحفر المحدودة.

الخرطوم 23-9-2019م( سونا)

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