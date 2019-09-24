مجلس السيادة يبعث بلجنة مركزية للتحقيق في أحداث جنوب دارفور..

تَوَقّعت مَصادر موثوقة، عقد اجتماع مجلس السيادة الدوري المقرر بعد غدٍ الخميس بكامل عضويته في مدينة نيالا، ورهنت عقده بنتائج تحقيقات اللجنة التي ابتعثها المجلس أمس، في زيارة رسمية لنيالا تستغرق يوماً واحداً.
وحسب المصادر، فإنّ اللجنة المُكوّنة من وزيري الداخلية وديوان الحكم الاتحادي وبعض كبار المسؤولين ستقف ميدانياً على تطورات الأحداث وتداعياتها بنيالا ومُلابسات تفجُّرها من خلال الاجتماع بالأطراف كَافّة، وأكّدت أنّ نتائج الزيارة سيترتّب عليها عقد اجتماع المجلس السيادي لجهة المسؤولية المُلقاة على عاتق الحكومة الانتقالية في احتواء أيِّ توتُّرات يُمكن أن تحدث، فَضْلاً عن إشعار المُواطنين بجدية الحكومة في حَل وحَسم كل التّوتُّرات وتحقيق المَطالب التي من أجلها قامت الثورة.
الصيحة