مجلس الوزراء يطمئن على الإمداد الدوائي بالبلاد

تداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عمر بشير مانيس رئيس الوزراء المفوض ووزير شؤون مجلس الوزراء حول تقرير من وزير الصحة عن موقف الإمداد الدوائي بالبلاد حيث اطمأن على الموقف بشأن توفير الأدوية .
وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية إن التقرير أشار إلى أن ماحدث في ولاية شمال دارفور من انتشار للملاريا ووفاة عدد من الحالات كان بسبب عدم توزيع الأدوية المتعلقة بالملاريا من مستودعات الولاية الدوائية إلى المراكز والمستشفيات مبينا أن عدم توزيع هذه الأدوية في وقتها المناسب تسبب في انتشار حالات الملاريا مؤكدا أن ذلك يعتبر قصورا واضحا نتيجة لضعف في تقديم الخدمات أو قصور مفتعل لأسباب مقصودة، وأوضح أن وزير الصحة أشار إلى أن هنالك ضعفا في أداء إدارات الخدمات الصحية بالولايات مطالبا بزيادة سلطات وزارة الصحة الاتحادية حتى تستطيع إرسال فرق فنية للولايات لدعم تلك الإدارات .
وقال إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الدعم المالي الكافي لفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية اللازمة، كما وجه بتسهيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية للمشاركة في مكافحة الأوبئة في الولايات المعنية، وكشف عن أن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر قرارا بوقف الأذونات التي كان معمولا بها في السابق في التعامل مع المنظمات والاكتفاء بإخطار الوزارة لتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الصحي .
السودانى