(8) مليارات دولار قيمة فساد مشروع الجزيرة

كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان قيمة النهب والفساد والاختلاسات بمشروع الجزيرة بلغت “8” مليارات دولار كاعلى معدل فساد في البلاد, وطالب التحالف بتكوين نيابة او لجنة تحقيق لقضايا المشروع والفساد الذي ضرب اجزاءه واصوله, وطالب عضو سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل, جاد كريم حمد الرضي في مؤتمر صحفي للتحالف بمقر الحزب الشيوعي امس باعفاء محافظ مشروع الجزيرة ومعالجة قضايا الشرق.
واوضح الناظر محمد احمد محمد الامين ترك ناظر عموم الهدندوة في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة عقب اللقاء ان الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة اراضيه نافياً ما رشح مؤخراً من دعوات لانفصال الشرق مضيفاً انه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون انهم مع وحدة كل السودان, مشيراً الى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحوي مطالب السرق وما لم يتم تنفيذه في اتفاقية الشرق.
الخرطوم: (كوش نيوز)